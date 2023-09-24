Алаев: «Зимний кубок РПЛ пройдет в феврале в Абу-Даби»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о времени и месте проведения Зимнего Кубка РПЛ.

«На следующей неделе все объявим, завершаем переговоры, — цитирует Алаева ТАСС. — Зимний кубок будет в Абу-Даби в феврале. Про точные даты и участников скажем на следующей неделе».

В этом году турнир проходил со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля опередила «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».