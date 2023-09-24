Алаев: «Зимний кубок РПЛ пройдет в феврале в Абу-Даби»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о времени и месте проведения Зимнего Кубка РПЛ.
«На следующей неделе все объявим, завершаем переговоры, — цитирует Алаева ТАСС. — Зимний кубок будет в Абу-Даби в феврале. Про точные даты и участников скажем на следующей неделе».
В этом году турнир проходил со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля опередила «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».
Источник: ТАСС
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|
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|
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|1
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|
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|
14
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|9
|2
|0
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|9-14
|6
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|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
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16
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|8
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|5
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|1
|
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Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
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|1
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