«Пари НН» — «Оренбург»: Зе Турбо забил дебютный гол за нижегородцев и сравнял счет
«Пари НН» сравнял счет в матче с «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ — 1:1.
На 45-й минуте форвард хозяев Зе Турбо оказался первым на отскоке после углового и добил мяч в ворота.
26-летний форвард забил свой первый гол за нижегородский клуб. Он подписал контракт с «Пари НН» в летнее трансферное окно.
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|
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|
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|9
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|
6
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|2
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|2
|0
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|
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|Рубин
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|8
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
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Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
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|1
|1
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