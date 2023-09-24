«Пари НН» — «Оренбург»: Зе Турбо забил дебютный гол за нижегородцев и сравнял счет

«Пари НН» сравнял счет в матче с «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ — 1:1.

На 45-й минуте форвард хозяев Зе Турбо оказался первым на отскоке после углового и добил мяч в ворота.

26-летний форвард забил свой первый гол за нижегородский клуб. Он подписал контракт с «Пари НН» в летнее трансферное окно.