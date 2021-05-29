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«Спартак» и «Локомотив» поборются за нападающего «Боавишты»

09:42
Альберт Элис.
Альберт Элис.
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«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим «Боавишты» Альбертом Элисом, информирует Record.

Ранее на 25-летнего игрока сборной Гондураса также претендовал «Селтик» и даже предлагал за него 3 миллиона фунтов, когда футболист выступал в США за «Хьюстон Динамо».

Сейчас за игрока «Боавишта» хочет уже около 10 миллионов евро.

В этом сезоне Элис провел 32 матча во всех турнирах и забил восемь голов. В составе сборной Гондураса он провел 42 матча и забил 10 голов.

Дополнительная информация:

https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/boavista/detalhe/milhoes-da-russia-tentam-tirar-elis-do-boavista?ref=HP_Ultimas

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