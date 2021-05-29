«Спартак» и «Локомотив» поборются за нападающего «Боавишты»

«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим «Боавишты» Альбертом Элисом, информирует Record.

Ранее на 25-летнего игрока сборной Гондураса также претендовал «Селтик» и даже предлагал за него 3 миллиона фунтов, когда футболист выступал в США за «Хьюстон Динамо».

Сейчас за игрока «Боавишта» хочет уже около 10 миллионов евро.

В этом сезоне Элис провел 32 матча во всех турнирах и забил восемь голов. В составе сборной Гондураса он провел 42 матча и забил 10 голов.