«Спартак» и «Локомотив» поборются за нападающего «Боавишты»
09:42
«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим «Боавишты» Альбертом Элисом, информирует Record.
Ранее на 25-летнего игрока сборной Гондураса также претендовал «Селтик» и даже предлагал за него 3 миллиона фунтов, когда футболист выступал в США за «Хьюстон Динамо».
Сейчас за игрока «Боавишта» хочет уже около 10 миллионов евро.
В этом сезоне Элис провел 32 матча во всех турнирах и забил восемь голов. В составе сборной Гондураса он провел 42 матча и забил 10 голов.
Дополнительная информация:
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/boavista/detalhe/milhoes-da-russia-tentam-tirar-elis-do-boavista?ref=HP_Ultimas
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