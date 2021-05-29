«Локомотив» интересуется нападающим «Аякса» Траоре
08:45
Нападающий «Аякса» Лассина Траоре попал в сферу интересов «Локомотива», информирует voetbalzone.nl со ссылкой на De Telegraaf.
Также на 20-летнего футболиста из Буркина-Фасо претендует «Аталанта». Его трансферная стоимость составляет примерно 10 миллионов евро.
В этом сезоне Траоре провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов.
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