«Локомотив» интересуется нападающим «Аякса» Траоре

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре попал в сферу интересов «Локомотива», информирует voetbalzone.nl со ссылкой на De Telegraaf.

Также на 20-летнего футболиста из Буркина-Фасо претендует «Аталанта». Его трансферная стоимость составляет примерно 10 миллионов евро.

В этом сезоне Траоре провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов.