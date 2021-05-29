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Варга — об отказе Слуцкого вернуться в ЦСКА: «Вряд ли он оставит работу в «Рубине»

11:43
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Известный агент Шандор Варга прокомментировал «СЭ» информацию о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получал предложение вернуться в ЦСКА, но отклонил его. Ранее об этом сообщало издание «БИЗНЕС Online»

«Леонида я знаю со времен ФК «Москва». Это человек, который, если взялся за работу, то вряд ли он ее оставит. Тем более сейчас, когда «Рубин» на подъеме», — сказал Варга «СЭ». - У Слуцкого был успешный период в ЦСКА. Хотя, он не выиграл Кубок УЕФА, как Газзаев, но все равно! Я желаю ему выиграть чемпионат России, обыграть «Барселону» на выезде и никуда не уходить".

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 годы. С армейцами тренер трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза брал Кубок и Суперкубок страны.

(Данил Алешин)

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