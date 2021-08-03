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Матч «Зенит» — «Краснодар» смогут посетить до 1000 болельщиков

20:16
Болельщики «Зенита» не смогут заполнить стадион. Фото ФК «Зенит»
Болельщики «Зенита» не смогут заполнить стадион. Фото ФК «Зенит»
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Матч третьего тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» пройдет с ограниченным числом зрителей, сообщает официальный Telegram-канал сине-бело-голубых.

По согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга «Зенит» достиг договоренности о допуске до 1000 болельщиков. Возможность посетить игру будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов. Для владельцев сезонных абонементов, которые не посетят матч, клуб подготовит специальное предложение.

«Со своей стороны клуб делает все возможное, чтобы в ближайшее время болельщики смогли вернуться на стадион, — говорится в заявлении клуба. — Безопасность посещения матчей всегда была и остается одним из наших главных приоритетов. Мы соблюдаем все предписанные меры, чтобы посещение матчей было для болельщиков максимально безопасным.  
 

Сине-бело-голубые благодарят болельщиков за неоценимую поддержку и приносят извинения всем тем, кто не сможет поддержать на стадионе любимую команду на первом домашнем матче сезона из-за ограничений. 

Мы рассчитываем на ваше понимание и поддержку, ведь именно ваша преданность помогла команде добиться результата в прошлых сезонах!»

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 августа. Начало в 17.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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