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«Спартак» — «Химки»: шахматист Непомнящий нанес символический удар по мячу

19:04
10 мая. «Спартак» — «Химки»: шахматист Ян Непомнящий нанес символический удар по мячу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 мая. «Спартак» — «Химки»: шахматист Ян Непомнящий нанес символический удар по мячу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий нанес первый символический удар по мячу перед матчем красно-белых против «Химок» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

В апреле Непомнящий победил на турнире претендентов в Екатеринбурге.

Российский гроссмейстер встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

(Артем Калинин)

Спартак — Химки

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