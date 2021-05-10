Российский шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий нанес первый символический удар по мячу перед матчем красно-белых против «Химок» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

В апреле Непомнящий победил на турнире претендентов в Екатеринбурге.

Российский гроссмейстер встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

(Артем Калинин)