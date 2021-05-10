«Спартак» — «Химки»: шахматист Непомнящий нанес символический удар по мячу
19:04
Российский шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий нанес первый символический удар по мячу перед матчем красно-белых против «Химок» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.
В апреле Непомнящий победил на турнире претендентов в Екатеринбурге.
Российский гроссмейстер встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.
(Артем Калинин)
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю