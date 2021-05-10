Полузащитник «Урала» Рамзан Гаджимурадов открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он отличился на 37-й минуте встречи.

Хавбек проявил индивидуальное мастерство, прошел соперника и с близкого расстояния отправил мяч в ближний угол ворота Сергея Песьякова.