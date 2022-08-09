Гогниев — о возможном назначении в «Урал»: «Не хочу отвечать на вопросы. Я дома, во Владикавказе»

Бывший главный тренер «Алании» Спаратак Гогниев ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с «Уралом» на предмет назначения на должность главного тренера. Ранее «СЭ» сообщал, что стороны близки к заключению контракта.

«Не хочу отвечать ни на какие вопросы. Я нахожусь дома, во Владикавказе. «Урал»? Никаких комментариев», — сказал Гогниев «СЭ».

8 августа президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Спартак Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей.