Генич: «Бородюк сам может поднять вопрос о своей отставке из «Торпедо»

Комментатор Генич заявил, что Бородюк может самостоятельно поднять вопрос о своей отставке из «Торпедо»

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Бородюка с поста главного тренера «Торпедо».

«Есть подозрение, что сам Александр Генрихович может поднять этот вопрос на этой неделе после игры. Видно, как он переживает. Может, сейчас уже стал чуть спокойнее по сравнению с матчем с «Сочи». Наверное, Бородюк понимает, что сейчас нужны встряска и другой подход к этим игрокам «Торпедо», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Бородюк возглавляет «Торпедо» с 2021 года. Под его руководством команда вернулась в РПЛ.

После 4 туров сезона-2022/23 автозаводцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 1 очком.