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Сегодня, 14:34

Генич: «Бородюк сам может поднять вопрос о своей отставке из «Торпедо»

Комментатор Генич заявил, что Бородюк может самостоятельно поднять вопрос о своей отставке из «Торпедо»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Бородюка с поста главного тренера «Торпедо».

«Есть подозрение, что сам Александр Генрихович может поднять этот вопрос на этой неделе после игры. Видно, как он переживает. Может, сейчас уже стал чуть спокойнее по сравнению с матчем с «Сочи». Наверное, Бородюк понимает, что сейчас нужны встряска и другой подход к этим игрокам «Торпедо», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Бородюк возглавляет «Торпедо» с 2021 года. Под его руководством команда вернулась в РПЛ.

После 4 туров сезона-2022/23 автозаводцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 1 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-sam-borodyuk-mozhet-podnyat-vopros-ob-otstavke/
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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И К Ж
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