Григорий Иванов о возможном назначении Гогниева в «Урал»: «Никаких новостей нет!»

В «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Гогниева

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировали информацию о возможном назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера.

«Пока никаких новостей по главному тренеру нет! Если будет что-то новое, то это появится у нас на сайте», — сказал Иванов «СЭ».

8 августа президент екатеринбургского клуба объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

После четырех туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, что Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и забил 39 мячей в 98 матчах.