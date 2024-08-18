«Спартак» — «Факел»: видео голов матча

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«Спартак» принимает на своем поле «Факел» в матче 5-го тура РПЛ.

Нападающий красно-белых Манфред Угальде открыл счет на 3-й минуте встречи. На 10-й минуте отличился защитник «Спартака» Срджан Бабич. На 60-й минуте забил полузащитник москвичей Эсекиэль Барко.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Факел».

3-я минута. Угальде — 1:0

10-я минута. Бабич — 2:0

60-я минута. Барко — 3:0