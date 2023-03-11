«Спартак» — «Факел»: гол Аппаева засчитан правильно. Но куда исчез помощник судьи?

На 43-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) арбитр Владислав Безбородов правильно засчитал гол Хызыра Аппаева. Могло показаться, что в момент паса партнера воронежец оказался в положении «вне игры». Но это не так — Аппаев был дальше от линии ворот, чем мяч.

При этом нужно отметить, что второй ассистент Адлан Хатуев с опозданием отреагировал на развитие атаки «Факела» и очень сильно отстал от игроков.