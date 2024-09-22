«Спартак» — «Динамо»: ВАР исправили больше 30 ошибок. Пенальти назначен правильно

На 19-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» судья Сергей Иванов, обзор которому никто не перекрывал, ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом.

Он не увидел, что Элиэзер Даса прервал прострел Хесуса Медины отставленной в сторону рукой.

Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»

На помощь арбитру пришли его видеоассистенты Алексей Сухой и Артем Любимов. Только после их вмешательства и просмотра видеозаписи Иванов исправил свою ошибку и объявил о назначении пенальти за игру рукой.

Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Динамо»

Это уже 33-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 31 раз первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.