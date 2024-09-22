«Спартак» — «Динамо»: Угальде посвятил гол Маркиньосу, у которого умер отец

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Форвард «Спартака» Манфред Угальде посвятил Маркиньосу гол в ворота московского «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

У бразильского форварда красно-белых умер отец. По этой причине Маркиньос пропустил московское дерби.