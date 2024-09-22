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Сегодня, 17:25

Джикия будет готов сыграть за «Химки» в октябре

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, что сможет набрать форму ближе к октябрю. Футболист подписал контракт с подмосковной командой 13 сентября, но пока еще ни разу не вышел на поле за новый клуб.

— Не обиделся, что не вышел на поле сегодня. Я не готов на сто процентов помочь команде. Думаю, что буду готов к октябрю.

— Почему решили перейти в Химки?

— Это моя жизнь и я так решил.

— Какие команды вами интересовались?

— Все, что было в переговорном процессе, осталось в прошлом. Сегодня я футболист «Химок». Теперь моя основная задача вернуться в строй, играть в футбол и получить удовольствие, — скзаал Джикия.

В 9-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» — 0:0. Подмосковный коллетив с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.

Георгий Джикия
ФК Оренбург
ФК Химки
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Акрон – Краснодар
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Зенит – Факел
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Рубин – ЦСКА
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