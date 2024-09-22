Джикия будет готов сыграть за «Химки» в октябре

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, что сможет набрать форму ближе к октябрю. Футболист подписал контракт с подмосковной командой 13 сентября, но пока еще ни разу не вышел на поле за новый клуб.

— Не обиделся, что не вышел на поле сегодня. Я не готов на сто процентов помочь команде. Думаю, что буду готов к октябрю.

— Почему решили перейти в Химки?

— Это моя жизнь и я так решил.

— Какие команды вами интересовались?

— Все, что было в переговорном процессе, осталось в прошлом. Сегодня я футболист «Химок». Теперь моя основная задача вернуться в строй, играть в футбол и получить удовольствие, — скзаал Джикия.

В 9-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» — 0:0. Подмосковный коллетив с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.