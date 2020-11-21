Бывший футболист «Динамо» и сборной России Денис Колодин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Игра пройдет 21 ноября, в субботу, начало — в 19.00 (мск).

— «Спартак» все-таки играет дома, и прошлые игры остались в прошлом. Поэтому тут нельзя говорить о фаворитах матча по прошедшим играм обеих команд. Новая игра — новые эмоции. Считается, что раньше это было дерби круче, чем «Зенит» со «Спартаком», поэтому будет хорошая игра и неизвестно еще, кто победит.

Да, возможно, после матчей сборной спартаковцы вышли с потерями, но они играли. Я не знаю, кому-то удобно играть и не тренироваться: два дня отдыхать и на третий-четвертый играть. То, что «Динамо» тренировались, а игроки «Спартака» просто играли, тренировались мало — у каждого организм свой, кому как удобней. Все покажет игра, и расставит на свои места.

Да, может быть, не будет сегодня Шунина, Комличенко, Грулева и Нойштедтера, но с «Локомотивом» они тоже не играли, и вратарь стоял другой. Не знаю, все зависит от игры, как настроятся, не перегорят. С «Локо» вышли, забили пять, могут сегодня выйти, пропустить четыре — это футбол, все может быть, тут уверенно говорить нельзя.

Но если все-таки отдавать кому-то предпочтение, то я за «Динамо» и за интересный футбол. Буду переживать за него и Воронина. Могу сказать, что верю, что могут победить. (Екатерина Звенигородская)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»