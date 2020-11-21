«Спартак» — «Динамо»: прогноз Колодина на матч РПЛ 21 ноября
Бывший футболист «Динамо» и сборной России Денис Колодин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Игра пройдет 21 ноября, в субботу, начало — в 19.00 (мск).
— «Спартак» все-таки играет дома, и прошлые игры остались в прошлом. Поэтому тут нельзя говорить о фаворитах матча по прошедшим играм обеих команд. Новая игра — новые эмоции. Считается, что раньше это было дерби круче, чем «Зенит» со «Спартаком», поэтому будет хорошая игра и неизвестно еще, кто победит.
Да, возможно, после матчей сборной спартаковцы вышли с потерями, но они играли. Я не знаю, кому-то удобно играть и не тренироваться: два дня отдыхать и на третий-четвертый играть. То, что «Динамо» тренировались, а игроки «Спартака» просто играли, тренировались мало — у каждого организм свой, кому как удобней. Все покажет игра, и расставит на свои места.
Да, может быть, не будет сегодня Шунина, Комличенко, Грулева и Нойштедтера, но с «Локомотивом» они тоже не играли, и вратарь стоял другой. Не знаю, все зависит от игры, как настроятся, не перегорят. С «Локо» вышли, забили пять, могут сегодня выйти, пропустить четыре — это футбол, все может быть, тут уверенно говорить нельзя.
Но если все-таки отдавать кому-то предпочтение, то я за «Динамо» и за интересный футбол. Буду переживать за него и Воронина. Могу сказать, что верю, что могут победить. (Екатерина Звенигородская)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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