«Спартак» — «Динамо»: Угальде, Сергеев и Тюкавин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в 18-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.45 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Денисов, Умяров, Маркиньос, Жедсон, Барко, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Литвинов, Хлусевич, Гузиев, Массалыга, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Гарсия, Заболотный.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Осипенко, Нгамале, Фомин, Бителло, Гладышев, Сергеев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Расулов, Касерес, Зайдензаль, Глебов, Миранчук, Маринкин, Окишор, Маухуб, Макаров.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.