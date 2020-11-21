«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России.
На 79-й минуте счет в матче открыл Дмитрий Скопинцев. Роман Зобнин на 85-й минуте сравнял результат.
Красно-белые имеют 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице после этой игры. У динамовцев 27 очков и четвертая позиция.
В следующем туре «Спартак» примет «Ротор». Эта игра состоится 29 ноября. «Динамо» днем ранее сыграет с «Ростовом».
Чемпионат России. Премьер-лига
15-й тур
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Скопинцев, 79 (0:1). Зобнин, 85 (1:1).
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Крал, Зобнин, Кокорин (Бакаев, 75), Айртон, Понсе, Ларссон.
«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Нойштедтер, Моро (Каборе, 87), Лесовой, Нжи (Грулев, 58), Комличенко (Тюкавин, 72).
Предупреждения: Грулев, 76. Нойштедтер, 78. Айртон, 81. Маслов, 84.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Шадыханов (Москва). Данченко (Уфа).
21 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена».
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