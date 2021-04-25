Тарпищев надеется на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 27 тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля в Москве.
— Надеюсь на победу «Спартака». Если они будут прессинговать так, как делали это в удачных матчах, то все должно получиться. Разговоры о судействе? Просто надо ВАР отменить. Ошибки были до введения этой системы, остались и сейчас, — сказал Тарпищев.
Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю