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Тарпищев надеется на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

15:29
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 27 тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля в Москве.

— Надеюсь на победу «Спартака». Если они будут прессинговать так, как делали это в удачных матчах, то все должно получиться. Разговоры о судействе? Просто надо ВАР отменить. Ошибки были до введения этой системы, остались и сейчас, — сказал Тарпищев.

Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

(Севастиан Терлецкий)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры