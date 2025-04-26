«Спартак» принимает ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра проходит на «Лукойл Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Ключевые события игры «Спартак» — ЦСКА можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального телеканала).

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

В 25-м туре чемпионата России спартаковцы победили «Акрон» со счетом 3:2, а армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Красно-белые набрали 50 очков, красно-синие — 48.

Дерби в первом круге РПЛ состоялась в ноябре и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0. В предыдущем чемпионате соперники дважды сыграии вничью — 2:2 8 октября 2023-го на арене красно-белых и 0:0 25 апреля 2024-го на стадионе красно-синих.