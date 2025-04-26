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Сегодня, 19:20

«Спартак» — ЦСКА: началась трансляция матча РПЛ

Началась прямая трансляция матча «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» принимает ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра проходит на «Лукойл Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Ключевые события игры «Спартак» — ЦСКА можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального телеканала).

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

В 25-м туре чемпионата России спартаковцы победили «Акрон» со счетом 3:2, а армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Красно-белые набрали 50 очков, красно-синие — 48.

Дерби в первом круге РПЛ состоялась в ноябре и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0. В предыдущем чемпионате соперники дважды сыграии вничью — 2:2 8 октября 2023-го на арене красно-белых и 0:0 25 апреля 2024-го на стадионе красно-синих.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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