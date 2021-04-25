«Спартак» — ЦСКА: Ларссон открыл счет
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче 27-го тура против ЦСКА — 1:0.
На 52-й минуте встречи шведский форвард вошел в штрафную армейцев с правого фланга и ударил в ближний от вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева угол ворот, поймав его на противоходе.
Этот гол стал для Ларссона 13-м в сезоне-2020/21.
Отметим, что ЦСКА с 37-й минуты играет в меньшинстве: за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве был удален Ильзат Ахметов.
?? Слаломный проход и точный удар в нижний угол в исполнении Джордана Ларссона!#СпартакЦСКА на МАТЧ ТВ!https://t.co/oA8z2wDmjK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 25, 2021
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