Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче 27-го тура против ЦСКА — 1:0.

На 52-й минуте встречи шведский форвард вошел в штрафную армейцев с правого фланга и ударил в ближний от вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева угол ворот, поймав его на противоходе.

Этот гол стал для Ларссона 13-м в сезоне-2020/21.

Отметим, что ЦСКА с 37-й минуты играет в меньшинстве: за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве был удален Ильзат Ахметов.

?? Слаломный проход и точный удар в нижний угол в исполнении Джордана Ларссона!#СпартакЦСКА на МАТЧ ТВ!https://t.co/oA8z2wDmjK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 25, 2021

Прямая текстовая трансляция матча «Спартак» — ЦСКА