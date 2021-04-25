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«Спартак» — ЦСКА: Ларссон открыл счет

17:45
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче 27-го тура против ЦСКА — 1:0.

На 52-й минуте встречи шведский форвард вошел в штрафную армейцев с правого фланга и ударил в ближний от вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева угол ворот, поймав его на противоходе.

Этот гол стал для Ларссона 13-м в сезоне-2020/21.

Отметим, что ЦСКА с 37-й минуты играет в меньшинстве: за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве был удален Ильзат Ахметов.

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Спартак — ЦСКА

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