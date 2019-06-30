"Спартак" - ЦСКА: красно-белые были готовы играть в равных составах во втором тайме, но судьи выступили против

"Спартак" был готов сыграть с ЦСКА в равных составах во втором тайме матча Кубка Париматч Премьер, сообщил в эфире канала "Матч Премьер" комментатор Тимур Журавель. В первом тайме у армейцев был удален защитник Кирилл Набабкин, дважды вступивший в потасовку с форвардом красно-белых Луизом Адриану.

Австрийские судьи отказались выполнять просьбу команд. Причиной послужило нежелание главного арбитра встречи потерять лицензию в случае возможной проверки.

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