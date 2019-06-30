"Спартак" – ЦСКА: австрийский судья не удалил спартаковца

На 44-й минуте матча Кубка Париматч Премьер "Спартак" – ЦСКА ошибся арбитр Александер Харкам, не удаливший нападающего красно-белых Луиза Адриану.

44-я минута матча "Спартак"- ЦСКА.

44-я минута матча "Спартак"- ЦСКА.

44-я минута матча "Спартак"- ЦСКА.

Австрийский судья наказал вторым предупреждением защитника красно-синих Кирилла Набабкина, но почему-то не применил такую же санкцию ко второму участнику конфликта – спартаковцу.

44-я минута матча "Спартак"- ЦСКА.

44-я минута матча "Спартак"- ЦСКА.

Тот отмахнулся и ударил Набабкина рукой в плечо, но второй желтой карточки избежал и продолжил игру. (Александр Бобров)

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