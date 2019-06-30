"Спартак" - ЦСКА: две потасовки за минуту и удаление Набабкина

ЦСКА остался в меньшинстве в матче Кубка Париматч Премьер против "Спартака".

Удаление на 44-й минуте заработал защитник Кирилл Набабкин. Он два раза за одну минуту вступил в стычку с нападающим красно-белых Луизом Адриану.

При этом в первом случае оба игрока получили по желтой карточке. Во втором эпизоде бразилец избежал наказания, хотя отмахнулся от соперника.

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