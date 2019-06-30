19:50 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - ЦСКА: две потасовки за минуту и удаление Набабкина

30 июня. Пеллау. "Спартак" - ЦСКА. 44-я минута. Удаление Кирилла Набабкина. Фото Александр Федоров, "СЭ" Стычка Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Стычка Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Стычка Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Стычка Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Стычка Кирилла Набабкина и Луиза Адриану.
30 июня. Пеллау. "Спартак" - ЦСКА. 44-я минута. Удаление Кирилла Набабкина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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ЦСКА остался в меньшинстве в матче Кубка Париматч Премьер против "Спартака".

Удаление на 44-й минуте заработал защитник Кирилл Набабкин. Он два раза за одну минуту вступил в стычку с нападающим красно-белых Луизом Адриану.

При этом в первом случае оба игрока получили по желтой карточке. Во втором эпизоде бразилец избежал наказания, хотя отмахнулся от соперника.

Спартак - ЦСКА

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