"Спартак" - ЦСКА: две потасовки за минуту и удаление Набабкина

ЦСКА остался в меньшинстве в матче Кубка Париматч Премьер против "Спартака".
June 30, 2019
Удаление на 44-й минуте заработал защитник Кирилл Набабкин. Он два раза за одну минуту вступил в стычку с нападающим красно-белых Луизом Адриану.
При этом в первом случае оба игрока получили по желтой карточке. Во втором эпизоде бразилец избежал наказания, хотя отмахнулся от соперника.
🔥 #СпартакЦСКА – 1️⃣:1️⃣— Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 30, 2019
💥 Две потасовки за минуту и удаление Набабкинаhttps://t.co/5738g30ezB pic.twitter.com/W6ao33UROE
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