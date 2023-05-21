«Спартак» — ЦСКА: гол Медины засчитан правильно — Заболотный не был в офсайде

На 37-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА бригада арбитра Сергея Карасева поступила правильно, засчитав гол Хесуса Медины.

Могло показаться, что в момент скидки мяча Федором Чаловым другой армеец, Антон Заболотный, оказался за линией офсайда. Затем он сделал движение ногой, словно пытаясь сыграть в мяч. И тем самым мог отвлечь внимание спартаковцев. Значит, следовал зафиксировать положение «вне игры» и отменить гол?

Нет, повтор убеждает, что в момент паса Чалова Заболотный не забежал за линию офсайда. Взятие ворот правильно засчитано.