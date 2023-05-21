«Крылья Советов» — «Урал»: Мешков ошибочно не наказал Евгеньева — самарец избежал дисквалификации

На 55-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал» (3:0) арбитр Виталий Мешков ошибочно не наказал Романа Евгеньева желтой карточкой за срыв перспективной атаки. Судья зафиксировал фол, назначил штрафной удар, но не применил к самарцу дисциплинарную санкцию.

Срыв перспективной атаки от Романа Евгеньева. Скриншот из трансляции

Между тем предупреждение стало бы для Евгеньева четвертым в турнире — он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы важнейший матч 29-го тура с главным конкурентом «Факелом».