«Крылья Советов» — «Урал»: Мешков ошибочно не наказал Евгеньева — самарец избежал дисквалификации
На 55-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал» (3:0) арбитр Виталий Мешков ошибочно не наказал Романа Евгеньева желтой карточкой за срыв перспективной атаки. Судья зафиксировал фол, назначил штрафной удар, но не применил к самарцу дисциплинарную санкцию.
Срыв перспективной атаки от Романа Евгеньева.
Скриншот из трансляции
Между тем предупреждение стало бы для Евгеньева четвертым в турнире — он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы важнейший матч 29-го тура с главным конкурентом «Факелом».
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|6
|2
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|
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|6
|52-26
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|
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|Спартак
|28
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|8
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|60-37
|53
|
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|
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|15
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|49
|
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|45
|
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|7
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|43
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|
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|
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|
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|
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|29
|
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|Факел
|28
|5
|12
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|34-46
|27
|
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|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
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29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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