«Спартак» — ЦСКА: Барко сравнял счет с пенальти

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«Спартак» сравнял счет в матче против ЦСКА в 26-м туре РПЛ — 1:1.

На 88-й минуте пенальти реализовал Эсекьель Барко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.