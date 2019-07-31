"Спартак": "Билеты на матч с "Динамо" в продаже с 26 июля. Точной информации о количестве проданных нет"

Глава пресс-службы "Спартака" Антон Лисин отказался комментировать информацию о возможном переносе матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" в связи с запросом силовых структур, а также сообщил, что билеты на игру находятся в свободной продаже с 26 июля. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что МВД требует переноса дерби, которое должно состояться в субботу, 3 августа, на другой день.

Источник связывает это с тем, что в субботу в центре столицы может состояться массовая акция, на которую структуры планируют отправить большое количество сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Baza, матч "Спартак" – "Динамо" могут перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник, 5 августа.

– Как можете прокомментировать ситуацию с возможным переносом дерби? – вопрос Лисину.

– Пока ничего комментируем, комментировать нечего, – ответил глава пресс-службы красно-белых.

– Какова ситуация с билетами? Сколько продано, когда поступили в продажу?

– Если правильно помню, билеты поступили в открытую продажу 26 июля. Точной информации о количестве проданных билетов в данный момент нет. (Иван Торопцев)

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