Матч «Спартака» и «Балтики» во 2-м туре РПЛ пройдет 31 июля

В понедельник, 31 июля, «Спартак» на своем поле примет «Балтику» в матче 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

По итогам сезона — 2022 / 2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» спустя 25 лет вернулась в высший дивизион российского футбола.

Последняя очная встреча команд прошла в рамках товарищеской игры в июне 2022 года и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

Онлайн-трансляция матча «Спартак» —"Балтика" будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — 19.00.

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