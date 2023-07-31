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Сегодня, 06:00

Все матчи РПЛ и первой лиги на неделе: расписание игр 31 июля — 6 августа

«Зенит» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 6 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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«Зенит» — «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рассказываем, что смотреть на этой неделе.

В начале недели будет сыгран оставшийся матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой», а в пятницу стартует новый. В премьер-лиге нас ждут сразу две топовые встречи: первое московское дерби нового сезона ЦСКА — «Локомотив» и противостояние «Зенит» — «Динамо».

Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 2 и 3 туров

31 июля, понедельник

«Спартак» — «Балтика» — время начала игры 19.30 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

4 августа, пятница

«Краснодар» — «Пари НН» — время начала игры 20.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

5 августа, суббота

«Крылья Советов» — «Ростов» — время начала игры 15.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

«Оренбург» — «Урал» — время начала игры 17.30

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

«Рубин» — «Спартак» — время начала игры 17.30

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

ЦСКА — «Локомотив» — время начала игры 20.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

6 августа, воскресенье

«Балтика» — «Факел» — время начала игры 17:30

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

«Зенит» — «Динамо» — время начала игры 19:00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

«Сочи» — «Ахмат» — время начала игры 20:00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

Первая лига (ФНЛ 1): расписание и трансляции матчей 3 и 4 тура

В понедельник будет сыгран последний матч 3-го тура первой лиги, в пятницу стартует следующий. Можно обратить внимание на игры «Акрон» — «Алания» и «Родина» — «СКА-Хабаровск».

31 июля, понедельник

«Алания» — «КАМАЗ» — время начала игры 17.00 мск

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

5 августа, суббота

«Торпедо» — «Сокол» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Шинник» — «Химки» — время начала игры 16.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Тюмень» — «Ленинградец» — время начала игры 17.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа, воскресенье

«Акрон» — «Алания» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Родина» — «СКА-Хабаровск» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Кубань» — «Волгарь» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Нефтехимик» — «Черноморец» — время начала игры 18.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Динамо» Махачкала — «КАМАЗ» — время начала игры 19.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

РПЛ и первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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