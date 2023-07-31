Все матчи РПЛ и первой лиги на неделе: расписание игр 31 июля — 6 августа
В начале недели будет сыгран оставшийся матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой», а в пятницу стартует новый. В премьер-лиге нас ждут сразу две топовые встречи: первое московское дерби нового сезона ЦСКА — «Локомотив» и противостояние «Зенит» — «Динамо».
Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 2 и 3 туров
31 июля, понедельник
«Спартак» — «Балтика» — время начала игры 19.30 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
4 августа, пятница
«Краснодар» — «Пари НН» — время начала игры 20.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
5 августа, суббота
«Крылья Советов» — «Ростов» — время начала игры 15.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
«Оренбург» — «Урал» — время начала игры 17.30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
«Рубин» — «Спартак» — время начала игры 17.30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
ЦСКА — «Локомотив» — время начала игры 20.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
6 августа, воскресенье
«Балтика» — «Факел» — время начала игры 17:30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
«Зенит» — «Динамо» — время начала игры 19:00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
«Сочи» — «Ахмат» — время начала игры 20:00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
Первая лига (ФНЛ 1): расписание и трансляции матчей 3 и 4 тура
В понедельник будет сыгран последний матч 3-го тура первой лиги, в пятницу стартует следующий. Можно обратить внимание на игры «Акрон» — «Алания» и «Родина» — «СКА-Хабаровск».
31 июля, понедельник
«Алания» — «КАМАЗ» — время начала игры 17.00 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
5 августа, суббота
«Торпедо» — «Сокол» — время начала игры еще не определено
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
«Шинник» — «Химки» — время начала игры 16.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
«Тюмень» — «Ленинградец» — время начала игры 17.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
6 августа, воскресенье
«Акрон» — «Алания» — время начала игры еще не определено
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
«Родина» — «СКА-Хабаровск» — время начала игры еще не определено
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
«Кубань» — «Волгарь» — время начала игры еще не определено
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
«Нефтехимик» — «Черноморец» — время начала игры 18.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
«Динамо» Махачкала — «КАМАЗ» — время начала игры 19.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
РПЛ и первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0