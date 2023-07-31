Агент Бонгонды заявил, что игрок наслаждается каждым днем в «Спартаке»
Агент Зухаир Эссикал, представляющий интересы нападающего «Спартака» Тео Бонгонды, ответил на вопрос об адаптации игрока в России.
«На данный момент Бонгонда не думает о том, чтобы стать легендой красно-белых или как перейти в большой европейский клуб. Он просто наслаждается каждым днем в «Спартаке». Тео быстро нашел контакт с одноклубниками и тренерским штабом», — сказал Эссикал «СЭ».
«Спартак» в июле подписал Бонгонду из «Кадиса». В активе 27-летнего конголезца 1 гол и 1 результативная передача в двух матчах за красно-белых.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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