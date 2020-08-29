В субботу, 29 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В последних четырех встречах туляки одержали три победы. Красно-белые лишь во втором круге прошлого сезона смогли прервать серию поражений.

Следить за матчем «Спартак» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Арсенал»