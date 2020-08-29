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«Спартак» — «Арсенал»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:00
«Спартак» на своем поле примет «Арсенал» в матче 6-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Арсенал» в матче 6-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 29 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В последних четырех встречах туляки одержали три победы. Красно-белые лишь во втором круге прошлого сезона смогли прервать серию поражений.

Следить за матчем «Спартак» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Арсенал»

Спартак — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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