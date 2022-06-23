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«Спартак» анонсировал трансфер Зиньковского из «Крыльев Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов».

Пресс-служба клуба в Telegram-канале выложила фотографию с надписью «Где Зиньковский».

«Наконец-то готовы ответить на главный вопрос последних дней в наших комментариях!» — написано под постом.

Ранее сообщалось, что трансфер 26-летнего игрока обойдется красно-белым в 240 миллионов.

В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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