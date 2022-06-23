Олич: «В ЦСКА нет достойной замены Языджи»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал уход из армейского клуба полузащитника Юсуфа Языджи.

«С первых игр Языджи за ЦСКА было понятно, что он будет одним из главных игроков команды. Сейчас в клубе нет достойной замены, но у ЦСКА еще есть время, чтобы найти кого-нибудь на его позицию», — приводит слова Олича «РБК Спорт».

Турок выступал за ЦСКА на правах аренды. 23 июня армейцы объявили, что не смогли договориться с «Лиллем» о трансфере 25-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Языджи забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах.