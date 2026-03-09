«Спартак» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Акрон» встретятся в чемпионате России

«Спартак» и «Акрон» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России в понедельник, 9 марта. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Основные события игры «Спартак» — «Акрон» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 19:00. Лукойл Арена (Москва)

В 19 турах чемпионата России «Спартак» набрал 32 очка, «Акрон» — 21 очко. В 19-м туре спартаковцы победили «Сочи» (3:2), а тольяттинцы проиграли «Оренбургу» (0:2).