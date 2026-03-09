«Локомотив» — «Ахмат»: Воробьев, Комличенко, Мелкадзе и Самородов сыграют с первых минут

«Локомотив» и «Ахмат» назвали составы на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 20-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16.30 мск.

Нападающий красно-зеленых Александр Руденко пропускает игру из-за дисквалификации, полузащитник Сергей Пиняев — по медицинским показаниям.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Воробьев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Ньямси, Сильянов, Погостнов, Чевардин, Вера, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Пряхин, Келиано, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Магомедов, Шелия, Абдулкадыров, Ибишев, Заремохазабиех, Уциев, Хлусевич, Жемалетдинов, Кенжебек, Гадио, Царукян, Конате.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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