Глава РЖД Белозеров приехал на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Глава РЖД Олег Белозеров приехал на матч 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Начало игры — в 16.30 мск.

Красно-зеленые с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы московская команда может подняться на первую строчку, железнодорожники опередят «Краснодар» по дополнительным показателям.

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