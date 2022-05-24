Советник президента РФС Каменской назвал свою позицию по мораторию и расширению РПЛ

Член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской перед началом исполкома отметил, что в вопросе расширения числа участников Тинькофф РПЛ поддержит решение президента РФС Александра Дюкова.

«Моя позиция по мораторию и расширению? Смотрите, у меня должность называется «Вице-президент РФС». Вице-президент РФС, который не поддерживает позицию президента РФС, как порядочный человек, должен подавать в отставку. Вот вы и узнаете все по окончании исполкома», — сказал Каменской «СЭ».

Сегодня, 24 мая, на исполкоме РФС будет обсуждаться вопрос о расширении числа участников Тинькофф РПЛ.