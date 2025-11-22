Алаев о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Футбол был не самого высокого качества, но нерв держался до конца»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«В отличии от предыдущего дерби футбол был не самого высокого качества. Много борьбы. Шикарная атмосфера, нерв держался до конца», — сказал Алаев.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.