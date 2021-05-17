Крал считает, что у Зобнина есть потенциал заиграть в Англии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал считает, что его партнер по команде Роман Зобнин мог бы заиграть в английской премьер-лиге.

«Главное его качество — ментальность, — сказал Крал в интервью Eurostavka. — Это человек, который никогда не удовлетворен тем, что имеет. Постоянно пашет. У нас одинаковые взгляды на футбол и вещи вне его. Посмотрите на его фитнес-статистику: сколько он бегает, сколько спринтов совершает!

По ней он точно достоин Англии. А ответить на этот вопрос сложно. Даже отличный игрок попадает в другую культуру, говорит на новом языке. И важно, как с этим сложится. Думаю, у Романа есть потенциал заиграть в АПЛ. Но тут все зависит от него».

27-летний Роман Зобнин в сезоне-2020/21 провел 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил два мяча при пяти голевых передачах.