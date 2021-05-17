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Полузащитник «Спартака» Крал уверен, что готов играть в АПЛ

15:59
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что готов играть в чемпионате Англии.

«Готов ли я к Англии? Думаю, да. Если появится хороший вариант, то я могу совершить следующий шаг. Но у меня контракт со «Спартаком», и я сейчас сосредоточен на нем. И я, и мой клуб хотят моего развития, я стараюсь быть лучше. Но летом все возможно», — сказал Крал в интервью Youtube-каналу Eurostavka.

В сезоне-2020/21 Крал провел 30 матчей за «Спартак», на его счету 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NhH-LQ4onKs

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