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Сорокин: «Честно, нейтрально отношусь к уходу иностранцев»

Сорокин заявил, что нейтрально относится к уходу иностранцев
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) отметил, что команда старается придерживаться своей структуры игры. По его словам, он нейтрально относится к уходу иностранцев.

«Везет тому, кто везет. Сегодня уезжаем домой победителями. Постепенно привыкаем к новой команде. Новый тренерский штаб, — отметил Сорокин. — За две тренировки очень сложно что-то кардинально поменять.

У «Краснодара» своя структура игры. Мы стараемся ее придерживаться. Мы понимаем, что хочет видеть тренерский штаб. Стараемся показывать это на поле. В концовке «Спартак» начал давить. Но мы выдержали и выиграли.

Уход иностранцев? Честно, нейтрально отношусь к этой ситуации. У каждого свое мнение. Каждый выбирает свою позицию. Я прекрасно чувствую себя в «Краснодаре». Я всегда был готов доказывать, что я должен играть. Ребята попрощались, на этом все закончилось».

Егор Сорокин
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
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 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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