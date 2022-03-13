Сорокин: «Честно, нейтрально отношусь к уходу иностранцев»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) отметил, что команда старается придерживаться своей структуры игры. По его словам, он нейтрально относится к уходу иностранцев.

«Везет тому, кто везет. Сегодня уезжаем домой победителями. Постепенно привыкаем к новой команде. Новый тренерский штаб, — отметил Сорокин. — За две тренировки очень сложно что-то кардинально поменять.

У «Краснодара» своя структура игры. Мы стараемся ее придерживаться. Мы понимаем, что хочет видеть тренерский штаб. Стараемся показывать это на поле. В концовке «Спартак» начал давить. Но мы выдержали и выиграли.

Уход иностранцев? Честно, нейтрально отношусь к этой ситуации. У каждого свое мнение. Каждый выбирает свою позицию. Я прекрасно чувствую себя в «Краснодаре». Я всегда был готов доказывать, что я должен играть. Ребята попрощались, на этом все закончилось».