Семин заявил, что его можно вновь представить главным тренером «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что его можно вновь представить во главе железнодорожникков.

«Можно ли меня представить вернувшимся в «Локомотив»? Представить, конечно, можно, — сказал Семин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на Матч ТВ. - Но что болельщикам скандировать? Они же знают, что, когда-то я приходил в первую лигу, мы выходили в высшую, когда-то приходили в другие сложные ситуации, а болельщики любят победы, поэтому скандируют. Я к ним с большим уважением отношением отношусь».