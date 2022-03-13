Джикия: «Судейство в матче с «Краснодаром» было ужасным. Какие-то двойные стандарты были»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал судейство в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли. Что касается незасчитанных голов, я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит ВАР, виднее.



Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное. Пытался ли я контактировать с арбитром? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были. Не знаю, специально ли лежал Ионов в конце, не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает, — заявил Джикия.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.

Главным судьей матча был Евгений Кукуляк, его ассистенты — Кирилл Большаков и Михаил Иванов. Владимир Москалев был видеоарбитром, его помощником являлся Валерий Данченко.