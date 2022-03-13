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Судейство

Сегодня, 22:07

Джикия: «Судейство в матче с «Краснодаром» было ужасным. Какие-то двойные стандарты были»

Капитан «Спартака» Джикия назвал ужасным судейство в матче против «Краснодара»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал судейство в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли. Что касается незасчитанных голов, я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит ВАР, виднее.

Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное. Пытался ли я контактировать с арбитром? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были. Не знаю, специально ли лежал Ионов в конце, не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает, — заявил Джикия.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.

Главным судьей матча был Евгений Кукуляк, его ассистенты — Кирилл Большаков и Михаил Иванов. Владимир Москалев был видеоарбитром, его помощником являлся Валерий Данченко.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

Георгий Джикия
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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