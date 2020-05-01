«Соперники подошли ко мне и стали успокаивать». Баду рассказал о расизме в России

Защитник «Спартака» Малколм Баду, выступающий за вторую команду красно-белых, рассказал, как столкнулся с проявлением расизма со стороны болельщиков во время одного из матчей.

- Когда было сыграно около 70 минус. Я взял мяч за бровкой и вдруг услышал обезьянье уханье. Я подошел к арбитру и сказал, что уйду с поля, если это не прекратится, — цитирует Баду Fussballeck. — Но больше всего меня поразило, что игроки команды соперника подошли ко мне и стали успокаивать, обняли меня. Затем они пошли к своим болельщикам и попросили их прекратить.

Меня вся эта история не особо задела, потому что расизм остается большой проблемой, но он есть не только в России. Такое встречается и в Германии, и в Италии, и в других странах. В этом плане мы пока не смогли добиться прогресса.