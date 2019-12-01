Соответствует ли Кутепов уровню «Спартака»? Отвечает Тедеско
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) оценил игру защитника Ильи Кутепова, передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.
— Вы уверены, что Кутепов соответствует уровню «Спартака»?
— Не понимаю (отвечает по-русски). Поясните, пожалуйста.
— Не первый сезон мы видим, как часто ошибается Кутепов.
— Это футболист вашей национальной сборной, он провел хороший чемпионат мира. Это умный игрок, он много знает иностранных языков, он высокий, хорошая техника. Да, он проиграл в единоборствах Дзюбе, но Илья — не единственный, кто проигрывает их Артему в это сезоне. Я его заменил, потому что была желтая карточка.
? Илья Кутепов отправляет мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
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