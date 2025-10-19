«Сочи» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск

«Сочи» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 19 октября

«Сочи» и «Зенит» сыграют в 12-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток — в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября 2025, 14:30. Фишт (Сочи)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сочинцев и зенитовцев. Следить за основными событиями игры «Сочи» — «Зенит» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В 11 турах чемпионата России «Сочи» набрали 5 очков и занимают 16-е место в таблице, у «Зенита» — 20 очков и четвертая строчка.

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