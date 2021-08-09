Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» — «Урал»: ВАР сработали очень быстро. Пенальти назначен правильно

20:44
9 августа. «Сочи» — «Урал». 9 августа. «Сочи» — «Урал».
9 августа. «Сочи» — «Урал».
Теги:

На 68-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Кирилл Левников не наказал защитника гостей Алексея Герасимова 11-метровым ударом.

Но ошибку судьи очень быстро исправили его видеоассистенты Сергей Иванов и Александр Богданов. После их проверки Левников посмотрел видеозапись и убедился, что в штрафной площади «Урала» произошел контакт мяча, летевшего в направлении ворот, c находившейся в неестественном положении левой рукой Герасимова. Затем судья правильно назначил пенальти и вынес предупреждение.

9 августа. "Сочи" - "Урал".
9 августа. «Сочи» — «Урал».
Сочи — Урал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
«Наконец-то свобода!» Сестры Аверины встретились с родными
Валерий Карпин: «Шомуродов такой же кривоногий, но в «Роме»
Украинку Магучих травят за фото с российской чемпионкой. А как она выглядит
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр