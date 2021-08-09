«Сочи» — «Урал»: ВАР сработали очень быстро. Пенальти назначен правильно
20:44
На 68-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Кирилл Левников не наказал защитника гостей Алексея Герасимова 11-метровым ударом.
Но ошибку судьи очень быстро исправили его видеоассистенты Сергей Иванов и Александр Богданов. После их проверки Левников посмотрел видеозапись и убедился, что в штрафной площади «Урала» произошел контакт мяча, летевшего в направлении ворот, c находившейся в неестественном положении левой рукой Герасимова. Затем судья правильно назначил пенальти и вынес предупреждение.
9 августа. «Сочи» — «Урал».
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