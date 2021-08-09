«Сочи» на своем поле переиграл «Урал»

«Сочи» на своем поле победил «Урал» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы переиграли соперника со счетом 2:0.

В первом тайме отличился полузащитник Ивелин Попов. В последний раз в официальном матче он забивал 404 дня назад — 1 июля 2020 года, когда выступал за «Ростов».

Во второй тайме преимущество гостей увеличил хавбек Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и набрал 6 очков. Команда поднялась на шестое место в турнирной таблице.

«Урал» пока имеет в активе только 1 очко. Команда занимает 15-е место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Сочи» — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (1:0)

Голы: Попов (Юсупов), 8 (1:0). Нобоа, 71 — с пенальти (2:0).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов (Бурмистров, 46), Заика (Маргасов, 57), Барач, Прохин, Родригу, Попов (Нобоа, 46), Юсупов (Жоаузинью, 75), Ангбан, Барсов (Павлов, 90).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Герасимов, А.Р.Адамов, Кулаков, Егорычев (Подберезкин, 46), Колесниченко (Насыров, 60), Мишкич (Гагнидзе, 65), Аугустыняк, Бикфалви (Максименко, 71), Панюков (Агеев, 46).

Предупреждения: Бурмистров, 59. Мишкич, 63. Герасимов, 70.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Богданов (Верея).

9 августа. Сочи. Стадион «Фишт».